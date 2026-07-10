Буткевич: Ліміт на легіонерів не виховує футболістів

Президент Полісся Геннадій Буткевич виступив за послаблення ліміту на легіонерів в УПЛ.

Слова Буткевича наводить пресслужба житомирського клубу.

"Я вважаю, що український футбол має розвиватися через конкуренцію, а не через обмеження. Ліміт не виховує футболістів. Футболістів виховують академії, тренери, інфраструктура, селекція та правильна стратегія клубу. Якщо система працює, українські гравці будуть зростати незалежно від того, скільки легіонерів виходить на поле. Якщо ж система не працює, жоден ліміт цього не виправить.

Найсильніший період українського чемпіонату припав саме на роки, коли в УПЛ виступало багато якісних легіонерів, поруч з якими прогресували і наші українські футболісти. Саме тоді наші клуби регулярно виходили в плей-оф єврокубків та демонстрували яскраву гру", – заявив президент Полісся.