Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Буткевич: Ліміт на легіонерів не виховує футболістів

Олег Дідух — 10 липня 2026, 15:28
Буткевич: Ліміт на легіонерів не виховує футболістів
Геннадій Буткевич
ФК Полісся

Президент Полісся Геннадій Буткевич виступив за послаблення ліміту на легіонерів в УПЛ.

Слова Буткевича наводить пресслужба житомирського клубу.

"Я вважаю, що український футбол має розвиватися через конкуренцію, а не через обмеження. Ліміт не виховує футболістів. Футболістів виховують академії, тренери, інфраструктура, селекція та правильна стратегія клубу. Якщо система працює, українські гравці будуть зростати незалежно від того, скільки легіонерів виходить на поле. Якщо ж система не працює, жоден ліміт цього не виправить.

Найсильніший період українського чемпіонату припав саме на роки, коли в УПЛ виступало багато якісних легіонерів, поруч з якими прогресували і наші українські футболісти. Саме тоді наші клуби регулярно виходили в плей-оф єврокубків та демонстрували яскраву гру", – заявив президент Полісся.

Нагадаємо, наразі ліміт в УПЛ становить не більше 7 легіонерів на полі одночасно. На початку червня клуби проголосували проти послаблення ліміту.

Чемпіонат України, УПЛ Геннадій Буткевич Полісся Житомир

Полісся Житомир

ФК Харків зазнав розгромної поразки від Зальцбурга, Полісся розписало мирову з Ягеллонією: товариські поєдинки
Бущан підписав повноцінний контракт з Поліссям
Динамо поступилось Рапіду, Полісся розгромило Сабах та забило 11 голів австрійському клубу в товариських матчах
Гуцуляк попрощався з Поліссям
Полісся оголосило про відхід вихованця Дніпра

Останні новини