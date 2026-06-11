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ПСЖ націлився на зірку Баварії

Олег Дідух — 11 червня 2026, 16:07
ПСЖ націлився на зірку Баварії
Майкл Олісе
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Вінгер мюнхенської Баварії та збірної Франції Майкл Олісе може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє Footmercato.

За їхньою інформацією, ПСЖ зробив підписання Олісе одним із головних завдань на літнє трансферне вікно. Окрім парижан, інтерес до гравця також проявляє Реал.

Перед президентськими виборами в клубі Флорентіно Перес обіцяв зробити 150-мільйонну пропозицію щодо зіркового гравця, після чого англійські ЗМІ стверджували, що йдеться саме про Олісе. Проте згодом Реал зробив пропозицію щодо Хуліана Альвареса з Атлетико Мадрид.

У поточному сезоні на рахунку Олісе 22 голи та 31 асист у 52 матчах за Баварію в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 150 мільйонів євро, контракт 24-річного вінгера збірної Франції діє до літа 2029 року.

ПСЖ Майкл Олісе Баварія Мюнхен

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