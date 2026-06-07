ПСЖ не збирається продавати своїх лідерів у Реал

ПСЖ не збирається продавати в Реал португальских півзахисників Вітінью і Жоау Невеша.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуб не відпустить цих гравців за будь-яку ціну, адже вони є ключовими для проекту.

У сезоні-2025/26 Вітінья забив 7 голів та віддав 10 передач у 49 матчах. Його трансферна ціна за даними Transfermarkt становить 140 мільйонів євро.

Водночас на рахунку Невеша 37 матчів (7 голів та 4 асисти). Його вартість також оцінюється в 140 млн.

Раніше повідомлялося, що Вітінью в Реал особисто хоче підписати президент мадридського клубу Флорентіно Перес.