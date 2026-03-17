Чернігів – Фенікс-Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України

У вівторок, 17 березня, відбудеться остання чвертьфінальна зустріч Кубку України з футболу між Черніговом і Феніксом-Маріуполь.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні "Чернігів Арена". Гра розпочнеться о 12:00.

Дивіться трансляцію матчу, організовану пресслужбою УПЛ ТБ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що це буде шосте офіційне очне протистояння в історії між командами. Перевагу має Фенікс-Маріуполь, який перемагав тричі, а ще по одному разу було зафіксовано нічию та звитягу Чернігова.

Нагадаємо, що раніше визначилися вже всі інші півфіналісти Кубку України. Ними стали київське Динамо, чернівецька Буковина та харківський Металіст 1925, які здолали Інгулець, ЛНЗ і Локомотив відповідно.