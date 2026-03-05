Завдання виконали, – Бартулович оцінив вихід Металіста 1925 у півфінал Кубку України

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович висловився про вихід команди у півфінал Кубку України.

Післяматчевий коментар хорватський фахівець дав каналу УПЛ-ТБ.

Бартулович зазначив, що його підопічні налаштувалися на матч з представником Другої ліги, виконавши установку на гру.

"Ми дуже задоволені, завдання виконали. Рухаємось далі, попереду важливі матчі. Жодної недооцінки Локомотива бути не могло. Хороший суперник, і матч показав, що ми не розслабилися. І приємно, що було багато вболівальників. Скучили за такою атмосферою", – сказав Бартулович.

Рахунок у матчі з Локомотивом (3:0) відкрив нападник Батон Забергджа, який вдруге поспіль відзначається голом.

"Заберґджа? Він багато забивав у Албанії, і тут нам треба, щоб його прорвало. Повернення Арі Моури? Так, дали трохи зіграти йому, це важливо. Це ж стосується Рашиці", – розповів Бартулович.

Тренерський штаб "жовто-синіх" не переймається наступним суперником у півфіналі.

"Суперник у півфіналі? Хто буде, той буде. У нас і до півфіналу буде багато важливих матчів, тож не обираємо", – сказав Бартулович.

Нагадаємо, що Металіст 1925 став третім півфіналістом Кубка України. Раніше стадію чвертьфіналу подолали Динамо та Буковина.

Останній чвертьфінал Кубку України відбудеться 17 березня. За путівку до півфіналу боротимуться команди Першої ліги – Чернігів та Фенікс-Маріуполь.