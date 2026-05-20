Чернігів – Динамо. Коли та де дивитися фінал Кубку України

Чернігів – Динамо: де дивитися фінал Кубку України з футболу

У середу, 20 травня, українські уболівальники футболу насолодяться фіналом Кубку України, у якому київське Динамо перевірить на міцність першоліговий Чернігів.

Вирішальний матч за трофей розпочнеться о 18:00 (за київським часом) на стадіоні "Арена Львів". Фанати, які не будуть присутні безпосередньо на трибунах у Львові, зможуть переглянути зустріч на телеканалі UPL TV, доступному на OTT-платформі MEGOGO та Київстар ТБ.

Нагадаємо, що у півфіналі команда Ігоря Костюка майже не помітила чернівецьку Буковину 3:0. Дубль у тому матчі оформив забивний нападник столичного клубу Матвій Пономаренко, а ще один м'яч у свій актив записав Назар Волошин.

Натомість Чернігів створив чергову сенсацію у поточному розіграші кубкового турніру. Підопічні Валерія Чорного несподівано вибили харківський Металіст 1925 за підсумками серії пенальті (6:5). Головним героєм футбольної фортуни став голкіпер першолігового клубу Максим Татаренко.

Напередодні лідер киян Андрій Ярмоленко на пресконференції заявив, що Динамо потрібен цей титул.

На думку букмекерів, Динамо – явний фаворит на перемогу у фіналі. За оцінками GGBET, на здобуття трофея киянами можна поставити з коефіцієнтом 1,05, тоді як на звитягу Чернігова дають 10,88. Зроби свій прогноз і переконайся: все буде GG!

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 9:45 20 травня та можуть змінюватися.

Реклама 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.