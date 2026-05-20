Ярмоленко проти рідного Чернігова: у Львові відбувся медіазахід перед фіналом Кубку України

Напередодні фіналу Кубку України з футболу між ФК Чернігів та київським Динамо у Львові відбувся офіційний медіазахід, у якому взяли участь головні тренери та лідери команд. Головні тренери фіналістів Валерій Чорний та Ігор Костюк, капітан чернігівської команди Максим Татаренко та легендарний футболіст киян, уродженець Чернігова Андрій Ярмоленко, відповідали на запитання журналістів у знаменитому музейно-культурному комплексі пивної історії "Львіварня".

Ведучим заходу виступив відомий ресторатор та волонтер Дмитро Дубас, який розважав присутніх своїм гумором, однак усі представники команд виглядали максимально сконцентрованими – ще б пак, адже для обох клубів це буде найважливіший поєдинок сезону. Динамо програло все, що тільки можна його, і кубковий фінал – шанс хоча б трохи реабілітуватися перед власними вболівальниками. Чернігів же вперше в історії зіграє у фіналі такого престижного турніру, і наступного шансу так далеко дійти вже може ніколи не бути.

На початку заходу було представлено оновлений трофей Кубку України, в основі якого лежить козацька булава. Ідейним натхненником створення цього кубку став кошовий отаман Іван Сірко. Навколо булави розташовані 11 списів, які є символом єдності одинадцяти гравців, які виборюють на футбольному полі трофей клубу, собі – честь, а Україні – славу.

Для Андрія Ярмоленка цей фінал може стати останнім у кар'єрі. Лідер та жива легенда Динамо брав участь у багатьох фіналах, зокрема двічі допомагав "біло-синім" виборювати цей трофей. Попри це, 36-річний футболіст зізнався, що відчуває мандраж.

"Перед кожною грою ти відчуваєш мандраж, тому що перед кожною грою є розуміння, що ти несеш відповідальність за свою гру, за результат перед командою, головним тренером, своєю сім'єю, вболівальниками. Мандраж – це нормальна річ. Головне, щоб під час гри він зникав, аби на футбольному полі було розуміння, що ти повинен робити".

Також Ярмоленко наголосив, що для Динамо перемога у фіналі Кубку України надзвичайно важлива ще й задля того, аби не завершити сезон без трофеїв.

"Ми розуміємо, що такий клуб як Динамо Київ не може пройти сезон без трофеїв. Футбольний клуб Чернігів, я вважаю, вже переможці цього розіграшу. Але нам потрібен кубок".

Ще Андрій Ярмоленко заявив, що вболівав за Чернігів у попередніх кубкових матчах, а його батько нібито взагалі вболіватиме у фіналі проти Динамо.

"Я слідкував за всім шляхом Чернігова, вболівав за них у Кубку. Чесно кажучи, давно не було такого, щоб я в Україні так вболівав за когось, як коли вони грали проти Металіста 1925. Багато жартів у моїй родині. Жартував із батьком, запитував, за кого він вболіватиме. Він відповідав, що за Чернігів. Виходить, Чернігів головніший за рідного сина (сміється)".

Для Чернігова, ясна річ, Ярмоленко, який зокрема виступав у 2006 році за тамтешню Десну, також не чужий. На доказ цього твердження чернігівці зробили для лідера суперників символічний презент, подарувавши йому футболку Чернігова з номером 7.

До речі, на медіазахід також завітав однокласник Андрія Ярмоленка – Микола, який погодився незабаром розповісти ексклюзивно для "Чемпіона" про шкільні роки легенди українського футболу.

Головний тренер Динамо Ігор Костюк, своєю чергою, вважає, що попри статус фаворита, у кубковому фіналі обидві команди мають шанси здобути трофей, тож виключає недооцінку суперника.

"Гадаю, що в кубкових фіналах немає фаворитів. І ми багато про це говорили в команді. Ми всі чудово розуміємо, що до таких матчів випадково не потрапляють. Ми добре знаємо і розуміємо силу суперника і ретельно готувалися. Тому, гадаю, завтра буде запекла дуель, битва славних міст Чернігова та Києва", – зазначив Костюк.

При цьому не обійшлося без пристрастей. Один із журналістів задав керманичу Динамо провокативне запитання про потенційну відставку у разі програшу у фіналі.

"Тренер завжди бере відповідальність на себе за результат. Подивимось завтра після гри. Коли буде результат, тоді будемо розмовляти про це", – відповів Костюк.

Візаві Костюка, Валерій Чорний, зауважив, що хоча вихід до фіналу і є великим досягненням для його клубу, метою команди є саме здобуття трофею, тож задовольнятися статусом фіналістів чернігівці не збираються.

"Вихід до фіналу Кубка України – надзвичайна подія і для нашого міста, і для нашого молодого клубу. Напевно, ми зробили більше, ніж розраховували, але коли дістаєшся фіналу, завжди хочеться перемоги. Пам'ятають того, хто виграв. Звичайно, про наш теперішній успіх у Чернігові будуть згадувати ще довго, але повторюся, ми вийшли до фіналу, аби підняти над головою почесний трофей", – сказав Чорний.

А капітан Чернігова Максим Татаренко, який захищає ворота команди, вже після завершення пресконференції, в ексклюзивній розмові з кореспондентом "Чемпіона" зізнався, що поєдинок проти Кривбаса – єдиний, перед яким його команда відпрацьовувала виконання одинадцятиметрових ударів.

"Ми пробували відпрацьовувати пенальті один раз – перед матчем 1/16 фіналу Кубку України з Кривбасом (1:1, пен. 1:3). Ми тоді програли по пенальті, але після технічної поразки Кривбаса пройшли далі. І після цього ми взагалі не готувалися до серії пенальті. Але воно якось йде..." – зазначив Татаренко.

За словами голкіпера, попри те, що в основний час перемогти Динамо – завдання майже нездійсненне, перед матчем із киянами його клуб серію пенальті також не репетирував. Водночас сам Максим збирається переглянути, як зазвичай виконують удари з позначки гравці титулованого суперника.

"До завтрашнього матчу ми так само не готували пенальті, навіть не думали про це. Так, я планую подивитися, хто як б'є. Можливо, зроблю це не перед сном, а вже зранку, перед грою".

Чи зможе Чернігів створити чергову сенсацію та здобути омріяний трофей, а разом із ним і омріяну путівку в єврокубки – дізнаємося вже 20 травня. Початок фінального поєдинку на "Арені Львів" запланований на 18:00 за київським часом.