Якщо дійде до пенальті, то шансів у нас буде більше: тренер Чернігова – про майбутній фінал проти Динамо в Кубку України

Наставник Чернігова Валерій Чорний поділився очікуваннями від майбутнього фінального протистояння проти Динамо в Кубку України з футболу, наголосивши, що у його команди буде більше шансів здобути перемогу, якщо справа дійде до серії пенальті.

Його слова наводить пресслужба команди.

"Скажімо так, зрозуміти, чи готова команда ментально чи ні – досить важко, тому що у нас немає досвіду таких матчів. Те, що хлопці розуміють, у якому матчі вони мають зіграти – це сто відсотків. Ми зі свого боку намагаємося їх більше заспокоїти. Можливо, це пікова гра в кар'єрі для багатьох хлопців, але все ж таки це одна гра, яка може принести будь-який результат.



У футболі події на полі змінюються дуже швидко, тому і під час гри, і перед грою може бути все що завгодно. Але я дуже сподіваюся, що гра пройде у чесній і спортивній боротьбі, що треті сили не будуть втручатися в неї. Будемо сподіватися, що якихось таких сюрпризів у нас уже не буде. Думаю, якщо так вийде, що ми будемо бити пенальті у фіналі, то шансів у нас буде більше", – зазначив Чорний.