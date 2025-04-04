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Українська арбітриня працюватиме на матчах фінальної частини чемпіонату Європи-2025

Олексій Погорелов — 4 квітня 2025, 21:24
Світлана Грушко
Світлана Грушко
УАФ

Арбітриня Світлана Грушко буде єдиною представницею України, яка отримає призначення на матчі фінальної частини жіночого Євро 2025 року.

Список усіх арбітринь УЄФА опублікував на своєму сайті.

На майбутньому жіночому чемпіонаті Європи-2025 працюватимуть 11 суддів та 26 асистенток, місце серед яких отримала Грушко.

Євро-2025 проходитиме в чотирьох містах Швейцарії (Женева, Цюрих, Берн, Базель) із 2 по 27 липня.

Збірна України не змогла пробитися на турнір, поступившись збірній Бельгії у двоматчевому протистоянні (0:2, 1:2).

Нагадаємо, що сьогодні, 4 квітня, Україна перемогла Чехію, завдяки чому команда Володимира Пятенка одноосібно очолила свою групу Ліги націй УЄФА-2025.

Раніше стало відомо, що жіноча збірна України опублікувала заяву, в якій розкритикувала сексистське висловлювання президента Інгульця Олександра поворознюка про жіночий футбол.

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Світлана Грушко

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