Українська арбітриня обслуговуватиме матч-відкриття Євро-2025

Українська асистентка арбітра Світлана Грушко працюватиме на матчі-відкритті жіночого Євро-2025.

Про це інформує пресслужба УАФ.

Вона виконуватиме обов'язки лайнсмена в поединку групи A між збірними Швейцарії та Норвегії. Суддівську бригаду очолюватиме арбітриня з Румунії Аліна Песу.

Матч відбудеться в середу, 2 липня, на стадіоні "Сент-Якоб Парк" у Базелі. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Євро-2025 відбувається в чотирьох містах Швейцарії (Женева, Цюріх, Берн, Базель) з 2 по 27 липня. На турнірі працюватимуть 11 суддів і 26 асистенток.

Раніше повідомлялося, що Грушко буде єдиною представницею України в ролі арбітра на фінальнійчастині жіночого Євро-2025.