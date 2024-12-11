Українка отримала призначення на матч Барселони у Лізі чемпіонів

На матчі 5-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів-2024/2025 між шведським Хаммарбю та каталонською Барселоною, який відбудеться 12 грудня, працюватиме українська арбітриня Світлана Грушко.

Про це інформує Українська асоціація футболу.

Українка виконуватиме обов’язки одного з лайнсменів.

У турнірній таблиці квартету D каталонська команда йде на другій позиції із дев'ятьма очками. Хаммарбю йде на третьому місці, здобувши лише три очки у чотирьох іграх.

Світлана вже працювала на матчах жіночої ЛЧ цього сезону. 16 жовтня українка асистувала на матчі 2-го туру Ювентус – Баварія (0:2), а пізніше отримала призначення на гру Вольфсбурга та Галатасарая (5:0).

Раніше Грушко працювала асистентом арбітра в інтернаціональній суддівській бригаді на першому матчі плейоф відбору жіночого Євро-2025 Португалія – Чехія.