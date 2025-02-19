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П’ятеро українських арбітринь працюватимуть на матчах Ліги націй-2025 серед жінок

Олексій Мурзак — 19 лютого 2025, 14:40
П’ятеро українських арбітринь працюватимуть на матчах Ліги націй-2025 серед жінок
Софія Причина
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Одразу на двох поєдинках Ліги націй-2025 серед жінок, які відбудуться 21 лютого, працюватимуть українські арбітрині.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

На матчі Молдова – Гібралтар головним арбітром виступить Софія Причина. На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Вдовіна. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасія Романюк.

А на грі Австрія – Шотландія однією з помічниць італійської арбітрині Сільвії Гасперотті виступить Світлана Грушко.

Нагадаємо, що жіноча збірна України розпочне свій шлях Ліги націй-2025 виїзним матчем із Албанією. Далі, у групі 4 Дивізіону B, "синьо-жовтим" 25 лютого в номінально домашньому матчі в албанському Ельбасані чекає зустріч проти Хорватії.

Ліга націй УЄФА Стрілецька Софія Причина Світлана Грушко

Софія Причина

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