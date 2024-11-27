Українка отримала призначення на матч плейоф відбору жіночого Євро-2025

Українка Світлана Грушко працюватиме асистентом арбітра в інтернаціональній суддівській бригаді на першому матчі плейоф відбору жіночого Євро-2025 Португалія – Чехія.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Головним арбітром зустрічі виступить представниця Італії Сільвія Гасперотті. Ще одним лайнсменом працюватиме її землячка Вероніка Мартінеллі, а обов’язки четвертого арбітра виконуватиме також італійка Марія Маротта.

Матч Португалія – Чехія відбудеться 29 листопада в Порту.

Раніше Грушко працювала на матчі 4-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів-2024/2025 між німецьким Вольфсбургом і турецьким Галатасараєм, який відбувся 20 листопада.