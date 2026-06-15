Погроми від Німеччини і Швеції, урок "камбеку" від Японії та тріумф Кот-д'Івуару: підсумки четвертого дня ЧС-2026

Четвертий ігровий день (14-15 червня) чемпіонату світу-2026 з футболу подарував уболівальникам одразу декілька яскравих поєдинків. Німеччина стерла з поля Кюрасао, Японія на останніх секундах врятувалася від стартової поразки у грі з Нідерландами. Натомість Кот-д'Івуар мінімально здолав Еквадор, а Швеція розгромила Туніс.

Результати четвертого ігрового дня ЧС-2026

Неділя, 14 червня

Понеділок, 15 червня

Німецьку "машину" було не зупинити

Збірна Німеччини підтвердила свій статус явного фаворита у протистоянні з Кюрасао, розмочивши нулі на табло вже на 8-й хвилині. Автором першого голу у складі "Бундестім" на ЧС-2026 став півзахисник дортмундської Боруссії Фелікс Нмеча.

Однак вже через 13 хвилин футбольний світ був шокований. На 21-й Лівано Коменесія сенсаційно зрівняв рахунок на табло арени у Г'юстоні – 1:1.

Німеччина – Кюрасао Getty Images

Ще до перерви підопічні Юліана Нагельсманна реабілітувалися в очах своїх уболівальників, відповівши Кюрасао ще двома м'ячами – Ніко Шлоттербека і Кая Гаверца.

По перерві німці швидко збільшили свій відрив вже до трьох голів зусиллями Джамала Мусіали. Німецька "машина" на своїх максимальних швидкостях просто знищувала суперника з кожною наступною хвилиною, не припинивши при цьому забивати.

На 68-й Натаніель Браун забив п'ятий м'яча господарів, а Деніз Ундав із Штутгарта довів рахунок до 6:1. Добив Кюрасао нападник лондонського Арсенала Гаверц. Для Кая цей гол став другим у поєдинку.

Німеччина легко розгромила Кюрасао на старті турніру 7:1.

Відеоогляд матчу Німеччина – Кюрасао

Найкращим гравцем матчу став автор дублю у ворота гостей Кай Гаверц.

Японці показали урок "Як рятуватися від поразки?"

У наступному поєдинку ігрового дня у рамках групи F Нідерланди зіграли проти Японії. Це був один із найцікавіших та найнапруженіших матчів поточного Мундіалю серед вже зіграних ігор.

У першому таймі команди створили декілька моментів, але конвертувати їх у голи не вдалося. Нульова нічия.

Першого результативного удару у зустрічі уболівальникам довелося чекати аж 51 хвилину, коли захисник Ліверпуля Вірджил Ван Дейк нарешті відкрив рахунок на користь Нідерландів 1:0. Однак радість "помаранчевих" була недовгою. Вже через шість хвилин Кейто Накамура з передачі Такефуса Кубо повернув Японію у гру 1:1.

Нідерланди – Японія Getty Images

Якщо у першій 45-хвилинці колективи були скупі на м'ячі, то у другій половині дуелі забили ще двічі. Спершу на 64-й хвилині "летючих голландців" вдруге у матчі уперед вивів Крисенсіо Саммервілл. Здавалося, що протистояння впевнено йде до перемоги господарів, але один із найзірковіших гравців у складі суперника, Даїчі Камада, був проти цього. За дві хвилини до кінця основного часу матчу лідер "самураїв" подарував своїй збірній не лише мирову 2:2, а й перше очко на ЧС-2026.

Відеоогляд гри Нідерланди – Японія

Найвищу оцінку за гру отримав капітан нідерландської збірної Вірджил Ван Дейк.

Молода зірка "червоних дияволів" приніс перемогу Кот-д'Івуару

Вже у ніч проти 15 червня Кот-д'Івуар зустрічався з Еквадором. Це протистояння було одним із найрівніших наразі на Мундіалі, що було видно неозброєним оком аж до останньої хвилини основного часу.

Кот-д'Івуар – Еквадор Getty Images

Лише на 90-й хвилині Амад Діалло із Манчестер Юнайтед результативно в один дотик замкнув передачу Вільфріда Сінго, який видав сольний прохід флангом та віддав у центр штрафного майданчика.

Кот-д'Івуар вирвав три бали в Еквадору на старті турніру 1:0. Хоча за статистикою цей поєдинок повинен був завершуватися нічиєю.

Відеоогляд зустрічі Кот-д'Івуар – Еквадор

Найкращим футболістом зустрічі визнали не автора єдиного голу у матчі, а Яна Діоманде.

Швеція проїхалась "катком" по Тунісу

У заключному поєдинку шведи обіграли суперників із Тунісу. У першому таймі команди подарували на обох аж три забиті м'ячі. На 7-й хвилині Ясін Аярі вивів "синьо-жовтих" уперед 1:0, а на 30-й Александер Ісак подвоїв перевагу Швеції 2:0.

Ще до перерви гостям вдалося відквитати один м'яч. Під завісу першого тайму Омар Рекік повернув Туніс у боротьбу 2:1. Саме з таким рахунком збірні пішли на відпочинок.

Швеція – Туніс Getty Images

У другому таймі феєрія голів продовжилася, але лише у виконанні команди Грема Поттера. На 59-й хвилині рахунок став 3:1 на користь шведів завдяки зусиллям нападника Арсенала Віктор Дьокереша.

А наприкінці зустрічі Маттіас Сванберг і Ясін Аярі довели рахунок до розгромного – 5:1.

Найкращим гравцем матчу став нападник збірної Швеції Ісак.

Турнірна ситуація у групах E та F

У квартетах E та F завершилися всі чотири стартові матчі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Німеччина та Кот-д'Івуар набрали по три бали та вирвалися у лідери групи E. Тоді як Еквадор і Кюрасао пасуть задніх.

Standings provided by Sofascore

В іншій групі F Швеція вирвалася в одноосібні лідери, залишивши за своєю спиною Нідерланди та Японію, а також поточного аутсайдера квартету – Туніс.

Standings provided by Sofascore

Що чекає далі на фанів ЧС-2026?

15 червня у програмі Мундіалю заплановані два поєдинки – Іспанія прийме Кабо-Верде (о 19:00 за київським часом), а Бельгія розпочне свій шлях матчем проти Єгипту (о 22:00).

Натомість у ніч проти 16 червня на футбольних уболівальників чекає протистояння Саудівської Аравії проти Уругваю (о 01:00) та Ірану проти Нової Зеландії (о 04:00).