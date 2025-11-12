Українська правда
Стали поліцейськими: легенди Ювентуса озвучили персонажів мультфільму

Богдан Войченко — 12 листопада 2025, 18:55
Фанати Ювентуса отримали несподіваний сюрприз клубні легенди Алессандро Дель П'єро та Клаудіо Маркізіо дебютували у ролі акторів дубляжу!

Вони стали голосами двох поліцейських зебр у новому анімаційному фільмі "Зоотрополіс 2", який вийде в італійських кінотеатрах уже 26 листопада.

Італійська версія популярного сиквелу від Disney зібрала чимало зірок, але саме участь легендарних "б'янконері" викликала найбільше обговорень у соцмережах.

За сюжетом, зебри-поліцейські комедійний дует, що додає фільму гумору й шарму, тож голоси Дель П'єро та Маркізіо стали ідеальним вибором.

Раніше повідомлялося, що турецький футбольний гранд випустив провокаційний мультфільм про Моурінью.

