Дель П’єро хоче відродити італійський клуб, який визнали банкрутом

Легендарний ексфорвард Ювентуса Алессандро Дель П'єро хоче відродити футбольний клуб Ріміні.

Про це повідомляє Calciomercato.

В грудні минулого року Ріміні було визнано банкрутом і виключено з Серії С. Тепер же Дель П'єро разом із підприємцем із П'ємонта хочуть викупити клуб і перезапустити його.

Ексфорвард збірної Італії вже провів розмову з мером міста Ріміні Джамілем Садеголваадом, обговоривши нормативні та корпоративні аспекти, необхідні для перезапуску клубу.

Дель П'єро наразі проживає в США. Він тривалий час вивчав спортивний менеджмент і вже випробував себе в ролі футбольного функціонера: він створив кілька футбольних академій та заснував клуб LA 10 FC, яка виступає в лізі UPSL (United Premier Soccer League.

У квітні повідомлялося про те, що Дель П'єро може стати одним із керівників Федерації футболу Італії.