Роналду, Платіні та Паненка: найвизначніші рекорди в історії чемпіонатів Європи

Чемпіонат Європи 2024 вже наближається. Через три роки після перемоги Італії на відкладеному Євро-2020, найкращі національні команди континенту зберуться в Німеччині з надією виграти турнір, що поступається за значущістю лише чемпіонату світу.

Євро-2024 буде 17-м в історії турніром і другим, що проводиться в Німеччині після того, як змагання 1988 року відбулися у ФРН.

Євро має довгу і величну історію, в якій брали участь багато видатних гравців та національних команд. Чемпіон ознайомить вас з ключовими рекордами в історії континентальної першості.

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Командні рекорди

Які команди вигравали чемпіонат Європи?

Італія перемогла Англію 3-2 по пенальті після нічиї 1-1 у фіналі Євро-2020, ставши однією з чотирьох країн, які вигравали Євро більше одного разу. Цими країнами є Іспанія, Німеччина (по 3 рази) та Італія з Францією (по 2 рази).

Загалом 10 країн вигравали ЧЄ. Радянський союз став першим чемпіоном у 1960 році, здолавши Югославію 2-1 у додатковий час у фіналі. Хоча той турнір багато хто вважає "не справжнім Євро" через відсутність деяких провідних команд.

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Лише в 1980 році чемпіонат Європи запровадив груповий етап для основного турніру, і Західна Німеччина виграла його, здобувши свій другий титул після 1972 року. Вони додали ще один трофей у 1996 році, ставши однією з двох країн, які виграли змагання тричі.

Інша країна — Іспанія, чий успіх у 1964 році пізніше був підкріплений славою їхньої "Золотої генерації" у 2008 і 2012 роках, причому між цими перемогами вони також виграли чемпіонат світу 2010-го. Успіх "червоної фурії" у 2012 році зробив їх першою командою, яка виграла два поспіль чемпіонати Європи та три великі міжнародні турніри підряд.

Виступи господарів турніру

Лише три країни-господарки Євро вигравали трофей, і останньою була Франція ще у 1984 році. Окрім того, Італія (1968) та Іспанія (1964) здобули славу на домашній території.

В іншому випадку, бути країною-господаркою не завжди приносило успіх, хоча поняття успіху відносне. Швеція дійшла до півфіналу як господар у 1992 році, беручи участь у турнірі вперше, і з того часу більше не просувалася так далеко, лише дійшовши до чвертьфіналу у 2004 році.

Німеччина востаннє приймала Євро у 1988 році, як ФНР і дійшла до півфіналу, але зрештою програла 2:1 Нідерландам під керівництвом Рінуса Міхелса, хоча Лотар Маттеус вивів їх вперед з пенальті. 11-метровий удар Рональда Кумана зрівняв рахунок, а гол Марко ван Бастена приніс пізню перемогу для "помаранчевих" на шляху до їхнього єдиного великого міжнародного успіху.

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Найрезультативніші матчі чемпіонату Європи

Неймовірно, що найрезультативніший матч в історії чемпіонату Європи також був першим матчем у турнірі 1960 року, коли Югославія перемогла Францію з рахунком 5:4. Жоден інший матч Євро не відзначався таким шквалом забитих голів.

Що зробило цей рахунок ще більш вражаючим, так це те, що на перерву команди пішли з нічиєю 1:1. У другому таймі було забито сім голів.

З п'яти найрезультативніших матчів Югославія фігурує тричі, хоча цей випадок був єдиним, коли вони вийшли переможцями.

Єдиний інший матч з більше ніж сімома голами стався на Євро-2020, коли Іспанія перемогла Хорватію 5:3 у трилері в Копенгагені.

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Найбільші перемоги на чемпіонаті Європи

Як спільні господарі Євро-2000, Нідерланди подарували домашній публіці в Роттердамі незабутній виступ, розгромивши Югославію з рахунком 6:1, що залишається єдиним випадком в історії чемпіонату Європи, коли команда забила шість чи більше голів.

Ще чотири команди виграли з рахунком 5:0, включаючи Іспанію на Євро-2020.

Серії пенальті на чемпіонаті Європи

В історії чемпіонату Європи було 22 серії пенальті до Євро-2024.

Перша серія 11-метрових, у фіналі 1976 року, включала один з найбільш значущих ударів з позначки в історії, коли Антонін Паненка підсік м’яч, щоб забезпечити Чехословаччині титул.

Єдина інша серія пенальті у фіналі відбулася на Євро-2020, коли Італія перемогла Англію 3:2 на стадіоні "Вемблі".

Персональні рекорди

Найкращі бомбардири чемпіонату Європи

Кріштіану Роналду забив найбільше голів в історії Євро — 14. Він сподівається збільшити цей показник у Німеччині.

Роналду забивав на п'яти чемпіонатах Європи поспіль. Він відзначився кількома голами, коли Португалія приймала турнір у 2004 році, а також у 2008 (1), 2012 (3), 2016 (3) та 2020 (5), де став найкращим бомбардиром разом із Патріком Шиком.

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Найближчий до Роналду — колишня зірка збірної Франції Мішель Платіні, який забив всі дев'ять своїх голів на одному турнірі, що залишається рекордом за кількістю голів на одному Євро. Всі ці м’ячі були забиті, коли Франція виграла турнір у 1984 році.

Найбільше виступів на чемпіонаті Європи

Кріштіану Роналду тримає рекорд за кількістю виступів на Євро з 25 матчами до Євро-2024, і він, ймовірно, збільшить свою перевагу цього літа.

5-разовий володар Золотого м’яча вперше виступив на чемпіонаті Європи у 2004 році, коли Португалія була господарем турніру, дійшовши до фіналу, але програвши несподіваним чемпіонам Греції. Роналду, однак, зміг насолодитися успіхом на Євро, допомігши Португалії здобути титул у 2016 році.

Найстарші бомбардири на чемпіонаті Європи

Івіца Вастич забив пенальті в доданий час для співгосподарів Австрії на Євро-2008, зрівнявши рахунок 1:1 з Польщею. Це зробило Вастича, якому тоді було 38 років і 257 днів, найстаршим бомбардиром в історії Євро, і цей рекорд залишається за ним до нинішнього розіграшу ЧЄ.

Найближче до побиття рекорду Вастича підійшов нападник Північної Македонії Горан Пандев (37 років, 321 день) під час Євро-2020. Він забив проти австрійців перший гол своєї збірної на континентальній першості, хоча Австрія все ж перемогла 3:1.

Кріштіану Роналду є єдиним гравцем, який входить до десятки наймолодших і найстарших бомбардирів на чемпіонаті Європи. Його гол проти Франції на відкладеному Євро-2020 23 червня 2021 року був забитий, коли йому було 36 років і 194 дні, що робить його п'ятим найстаршим гравцем, який забивав на турнірі.

Зараз Роналду 39 років, і він може бути найбільшою загрозою для рекорду Вастича. Португальцю потрібно забити один раз на Євро-2024, щоб встановити свій рекорд – за умови, що ніхто інший його не випередить.

Найстарші гравці на чемпіонаті Європи

Цей рекорд, ймовірно, зміниться на Євро-2024, але поки що колишній воротар збірної Угорщини Габор Кірай є найстаршим гравцем, який коли-небудь грав на чемпіонаті Європи (40 років, 86 днів).

Він встановив цей рекорд на Євро-2016 у першій грі групового етапу для Угорщини, а потім ще тричі виходив на поле, тим самим кожного разу збільшуючи свій показник.

Лотар Маттеус тримав цей рекорд протягом 16 років; малоймовірно, що Кірай зможе зберегти його після Євро-2024, оскільки кілька претендентів, ймовірно, братимуть участь.

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Наймолодші бомбардири на чемпіонаті Європи

Кожен чемпіонат Європи має своїх нових зірок, деякі з яких залишають незабутні сліди в історії ЧЄ. Вже давно рекорд наймолодшого бомбардира не змінювався.

Йохан Вонлантен тримає досягнення наймолодшого автора голу в історії чемпіонатів Європи; він забив за Швейцарію проти Франції на Євро-2004, коли йому було 18 років і 141 день.

Це сталося через кілька днів після того, як Вейн Руні (18 років, 237 днів) встановив рекорд для Англії, забивши в грі зі Швейцарією. Руні був першим 18-річним, хто відзначився на Євро.

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Однак зараз виступає 16-річний півзахисник збірної Іспанії Ламін Ямал, який вирушив до Німеччини, щоб переписати історію.

Наймолодші гравці на чемпіонаті Європи

Польський півзахисник Кацпер Козловський став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи на відкладеному Євро-2020, вийшовши на поле проти Іспанії у віці 17 років і 246 днів.

Він був другим гравцем, який побив цей рекорд на тому турнірі у 2021 році після того, як він тримався дев'ять років з червня 2012 року. Насправді троє з п'яти наймолодших гравців в історії Євро дебютували на попередньому турнірі.

Є значні шанси, що рекорд буде побитий знову на Євро-2024, з потенційним дебютом 16-річного таланту Барселони Ямала.

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Хет-трики на чемпіонаті Європи

Мабуть, це стане сюрпризом, але у 674 матчах чемпіонатів Європи (до Євро-2024) з моменту їхнього початку в 1960 році було забито лише вісім хет-триків на фінальній стадії.

Мішель Платіні є єдиним гравцем, який забив більше одного хет-трику на Євро, зробивши це на Євро-1984, коли його рекордна кількість з дев'яти голів привела Францію до трофея вдома.