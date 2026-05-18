Арсенал – Бернлі. Де та коли дивитися матч АПЛ

У понеділок, 18 травня, лондонський Арсенал прийме Бернлі у рамках 37-го туру АПЛ-2025/26.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Поєдинок можна буде переглянути на ОТТ-платформі Setanta Sports.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,11. Нічия – 10 рівно. Виграш гостей – 26.

На футбольному полі зустрінуться лідер чемпіонату та передостання 19-та команда турнірної таблиці. "Каноніри" з 79 очками посідає перше місце, випереджаючи Манчестер Сіті на 2 бали.

Натомість Бернлі набрав у 36-ти турах лише 21 пункт.

Попередня очна зустріч закінчилася перемогою команди Мікеля Артети 2:0.

Раніше повідомлялося, що АПЛ назвала претендентів на призи найкращим гравцеві та тренеру сезону

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.