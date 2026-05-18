Нам ще треба зробити останній крок: Артета – про чемпіонство в АПЛ

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився щодо розвитку команди під його керівництвом та можливості виграти Англійську Прем'єр-лігу.

Його слова передає Sky Sports.

"Якщо подивитися на динаміку розвитку команди та те, чого ми досягли за останні кілька років, а особливо за останні чотири роки, з огляду на стабільність, кількість очок і перемог, то ми вже мали б кілька великих трофеїв.

Таке трапляється лише в цій лізі, але це спонукає тебе ставати ще кращим. Тож нам ще треба зробити останній крок, щоб довести справу до кінця, і саме таку можливість ми маємо протягом наступних трьох днів".

Наразі "каноніри" із 79 очками посідають перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. До завершення англійської футбольної першості підопічним Артети залишилось ще зіграти два матчі: гру проти Бернлі, яка відбудеться 18 травня о 22:00 (за київським часом) та матч проти Крістал Пелес, який запланований на 24 травня о 18:00.

Їхній головний конкурент за титул переможця – Манчестер Сіті, знаходиться на другому місці у чемпіонаті, відстаючи від "канонірів" лише на два очки. У "містян" теж до кінця АПЛ залишилось два тури.

Нагадаємо, напередодні Арсенал втратив через травму правого захисника команди Бена Вайта.