Челсі оголосив про призначення нового головного тренера

Олег Дідух — 17 травня 2026, 11:15
Іспанський фахівець Хабі Алонсо стане новим головним тренером англійського Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Контракт розраховано на чотири роки – до літа 2030 року. Алонсо приступить до виконання своїх обов'язків з 1 липня поточного року.

Нагадаємо, Челсі залишається без постійного головного тренера з кінця квітня, коли було звільнено Ліама Росеньора. До кінця сезону з командою працює тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера Каллм Макфарлейн.

Попереднім місцем роботи Алонсо був мадридський Реал, звідки його звільнили у січні поточного року. До цього 44-річний іспанець працював із леверкузенським Баєром, який привів до першого в історії чемпіонства у Бундеслізі.

