Челсі оголосив про призначення нового головного тренера

Іспанський фахівець Хабі Алонсо стане новим головним тренером англійського Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Контракт розраховано на чотири роки – до літа 2030 року. Алонсо приступить до виконання своїх обов'язків з 1 липня поточного року.

Нагадаємо, Челсі залишається без постійного головного тренера з кінця квітня, коли було звільнено Ліама Росеньора. До кінця сезону з командою працює тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера Каллм Макфарлейн.

Попереднім місцем роботи Алонсо був мадридський Реал, звідки його звільнили у січні поточного року. До цього 44-річний іспанець працював із леверкузенським Баєром, який привів до першого в історії чемпіонства у Бундеслізі.