Челсі оголосив про призначення нового головного тренера
Хабі Алонсо
Іспанський фахівець Хабі Алонсо стане новим головним тренером англійського Челсі.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Контракт розраховано на чотири роки – до літа 2030 року. Алонсо приступить до виконання своїх обов'язків з 1 липня поточного року.
Нагадаємо, Челсі залишається без постійного головного тренера з кінця квітня, коли було звільнено Ліама Росеньора. До кінця сезону з командою працює тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера Каллм Макфарлейн.
Попереднім місцем роботи Алонсо був мадридський Реал, звідки його звільнили у січні поточного року. До цього 44-річний іспанець працював із леверкузенським Баєром, який привів до першого в історії чемпіонства у Бундеслізі.