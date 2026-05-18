Арсенал обіграв Бернлі з мінімальним відривом в 37 турі АПЛ

Володимир Слюсарь — 18 травня 2026, 23:59
У понеділок, 18 травня, продовжився передостанній, 37 тур, Англійської Прем'єр-ліги.

Лондонський Арсенал удома здобув мінімальну перемогу над Бернлі. Долю протистояння вирішив єдиний гол, забитий Каєм Гаверцом на 37-й хвилині зустрічі. Попри всі намагання гостей відігратися, "каноніри" надійно відпрацювали в обороні та втримали переможний рахунок 1:0 до кінця матчу.

Чемпіонат Англії – АПЛ
37 тур, 18 травня

Арсенал – Бернлі 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Гаверц

Нагадаємо, що у неділю в межах 37 туру АПЛ Брентфорд з Ярмолюком врятувався від поразки Крістал Пелес, а Евертон Миколенка програв Сандерленду.

