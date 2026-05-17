У нас схожі амбіції: Алонсо – про призначення тренером в Челсі

Олександр Булава — 17 травня 2026, 15:47
Новий головний тренер Челсі Хабі Алонсо пояснив рішення очолити лондонський колектив.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Челсі – один з найбільших клубів світу футболу, і я з величезною гордістю став тренером цього великого клубу.

З моїх розмов з групою власників та спортивним керівництвом сталозрозуміло, що у нас однакові амбіції. Ми хочемо створити команду, здатну постійно змагатися на найвищому рівні та боротися за трофеї.

У команді є чудові таланти та величезний потенціал цього футбольного клубу, і для мене буде великою честю очолити його. Зараз основна увага зосереджена на наполегливій праці, побудові правильної культури та здобуття трофеїв", – заявив Алонсо.

Контракт іспанця розрахований на чотири роки – до літа 2030 року. Алонсо приступить до виконання своїх обов'язків з 1 липня поточного року.

Попереднім місцем роботи Алонсо був мадридський Реал, звідки його звільнили у січні поточного року. До цього 44-річний іспанець працював із леверкузенським Баєром, який привів до першого в історії чемпіонства у Бундеслізі.

Нагадаємо, Челсі залишається без постійного головного тренера з кінця квітня, коли було звільнено Ліама Росеньора. До кінця сезону з командою працює тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера Каллм Макфарлейн.

