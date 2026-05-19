Борнмут – Манчестер Сіті: які шанси в ексклубу Забарного відібрати очки "містян"

У вівторок 19 травня, у рамках 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26 Борнмут прийме Манчестер Сіті.

Поєдинок розпочнеться о 21:30 (за київським часом) на "Vitality Stadium".

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості. Їх перемогу оцінюють в 1,68. Тоді як на звитягу "вишень" дають 4,50. Такий же коефіцієнт дають на нічию у грі (4,50).

Попередня очна зустріч між цими клубами у першому колі чемпіонату закінчилася впевненою звитягою "містян" 3:1.

Команді Жузепа Гвардіоли "кров з носа" потрібні три бали, аби до останнього туру претендувати на "золото" першості. МанСіті, яке йде на другому місці, відстає від лідера сезону лондонського Арсенала на 5 балів.

Напередодні Арсенал мінімально обіграв Бернлі 1:0.

А от Борнмут бореться за позицію, яка дозволить у новому сезоні-2026/27 зіграти "вишням" у Лізі чемпіонів. Наразі колишній клуб Іллі Забарного йде 6-м, маючи у своєму активі 55 пунктів. Відставання від 5-ї сходинки, яку посідає Ліверпуль, 4 бали.

