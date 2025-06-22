Челсі почав шукати підсилення на позицію Мудрика

Челсі планує підсилити позицію вінгера, на якій колись виступав українець Михайло Мудрик.

Про це повідомив наставник лондонського клубу Енцо Мареска, слова якого цитує Goal.com.

"Трансфер вінгера? Ми і так провели майже весь сезон без Михайла. Ми шукали і знайшли рішення, давали шанс іншим гравцям. Але рішення щодо нового вінгера не залежить від Мудрика. Немає такого, що Михайло зараз повернеться, і ми не купуємо нікого. Чи не повернеться і ми точно купуємо. Але це позиція, яку хотілося б посилити", – сказав Мареска.

Нагадаємо, після позитивної проби "А" Мудрика було протестовано його пробу "Б", яка підтвердила позитивний результат тесту на мельдоній, заборонену речовину.

Ані Мудрик, ані клуб публічно не коментували ситуацію після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно висунула проти гравця звинувачення в середу.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.