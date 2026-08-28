Реал Сосьєдад орендував захисника Челсі
Мамаду Сарр
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Центральний захисник Челсі та збірної Сенегалу Мамаду Сарр продовжить кар'єру в Реал Сосьєдаді.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Йдеться про оренду до завершення сезону-2026/27. Опція викупу в орендній угоді не передбачена.
Влітку 2025 року Челсі придбав Сарра у Страсбурга за 14 мільйонів євро, після чого залишив ще на сезон у оренді у французькому клубі. Таким чином, Сарр досі не провів жодного матчу за Челсі.
Наразі трансферна вартість Сарра оцінюється в 22 мільйони євро. На рахунку 20-річного захисника 8 матчів за збірну Сенегалу. Він потрапив у заявку команди на чемпіонат світу-2026, проте не зіграв на турнірі ні хвилини.
Раніше повідомлялося, що Челсі підпише голкіпера Астон Вілли Еміліано Мартінеса.