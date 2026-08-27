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Челсі за 7,5 млн фунтів підпише Мартінеса з Астон Вілли

Олександр Булава — 27 серпня 2026, 21:30
Челсі за 7,5 млн фунтів підпише Мартінеса з Астон Вілли
Еміліано Мартінес
Getty Images

Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес продовжить кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби домовились про трансфер. Сума угоди становитиме 7,5 мільйона фунтів. За інформацією The Athletic, футболіст підпише контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Минулого тижня повідомлялося про інтерес до Мартінеса з боку Тоттенгема.

33-річний Мартінес виступає за Астон Віллу з 2020 року. В минулому сезоні на його рахунку 44 матчі за англійських клуб, у яких аргентинець пропустив 49 голів і провів 13 матчів "на нуль".

Його контракт діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що Ноттінгем Форест віддав 50 мільйонів за форварда, який провалився в Челсі.

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