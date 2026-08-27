Ноттінгем Форест віддав 50 мільйонів за форварда, який провалився в Челсі

Нападник Челсі Ліам Делап продовжить кар'єру в Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє пресслужба "лісників".

Контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 50 мільйонів фунтів (52,45 мільйона євро). У складі Ноттінгема форвард виступатиме під 19-м номером.

Влітку минулого року Челсі віддало за Делапа Іпсвічу 35,5 мільйона євро. В лондонському клубі 23-річний нападник не зумів проявити себе, відзначившись лише 3 голами та 5 асистами в 47 матчах у всіх турнірах.

Делап є вихованцем Манчестер Сіті, проте за першу команду "містян" не грав. Виступав за Сток Сіті, Престон і Халл Сіті.

Раніше Челсі віддав у оренду в Крістал Пелес центрального захисника Акселя Дісасі.