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Потенційний конкурент Мудрика: нападник Атлетико повернувся у Челсі

Андрій Яросименко — 21 серпня, 15:08
Потенційний конкурент Мудрика: нападник Атлетико повернувся у Челсі
Жоау Фелікс
ФК Челсі

Нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс перейшов у лондонський Челсі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту наразі невідомі, але раніше повідомлялося, що 24-річний португалець підпише угоду, яка діятиме до червня 2030-го з можливістю продовження ще на рік.

Зазначимо, що Фелікс вже виступав за "синіх" у 2023 році на правах оренди. Минулий сезон відіграв в оренді за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів у 44 матчах.

Нагадаємо, у зворотну сторону пішов півзахисник Челсі Конор Галлахер — він став гравцем "матрацників". Раніше повідомлялося, що "пенсіонери" можуть спробувати підписати футболіста Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

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