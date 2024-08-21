Атлетико підписав півзахисника Челсі

Півзахисник Челсі Конор Галлахер став гравцем мадридського Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода укладена до 2029 року. Сума трансферу не розголошується, але за даними інсайдера Фабріціо Романо, вона становить 42 млн євро.

24-річний англієць є вихованцем "пенсіонерів". У минулому сезоні він відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач. Зазначимо, що його перехід до "матрацників" мав відбутися раніше, але попри проходження медогляду, він повертався з Мадрида до Лондона, через не повне узгодження певних умов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Челсі підпишуть гравця Атлетико Мадрид Жоау Фелікса, який раніше вже виступав за "синіх". Також, напередодні мадридці підсилились аргентинським нападником Хуліаном Альваресом.