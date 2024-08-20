Фелікс підпише контракт з Челсі до 2030 року
Жоау Фелікс
24-річний нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс завершує свій перехід у лондонський Челсі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Португалець приїде до Лондона, де пройде медогляд та підпише угоду, яка діятиме до червня 2030-го з можливістю продовження ще на рік.
Зазначимо, що Фелікс вже виступав за "синіх" у 2023 році на правах оренди.
Жоау минулий сезон відіграв в оренді за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів у 44 матчах. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.
Раніше повідомлялося, що новий тренер каталонців Ганс-Дітер Флік хоче зберегти португальського нападника.