Фелікс підпише контракт з Челсі до 2030 року

24-річний нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс завершує свій перехід у лондонський Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Португалець приїде до Лондона, де пройде медогляд та підпише угоду, яка діятиме до червня 2030-го з можливістю продовження ще на рік.

Зазначимо, що Фелікс вже виступав за "синіх" у 2023 році на правах оренди.

🚨🔵 João Félix day at Chelsea, plan confirmed.



He’s travelling to London today for medical tests and contract signing, deal valid until June 2030



It will include an option for further year.



João, excited to return to Chelsea as it’s all agreed also with his agent Mendes. pic.twitter.com/eLlzbKKXYi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Жоау минулий сезон відіграв в оренді за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів у 44 матчах. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що новий тренер каталонців Ганс-Дітер Флік хоче зберегти португальського нападника.