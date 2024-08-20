Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мудрику приготуватись: Санчо може перейти в Челсі

Ігор Чернявський — 20 серпня, 17:00
Мудрику приготуватись: Санчо може перейти в Челсі

В Манчестер Юнайтед вважають, що до кінця трансферного вікна Челсі може спробувати підписати Джейдона Санчо.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" оцінюють гравця у 40 мільйонів євро. Цікаво, що три роки тому вони придбали його у дортмундської Боруссії за вдвічі більшу суму. Також є й інші клуби, які можуть спробувати придбати Санчо впродовж наступних 10 днів, але The Athletic не називає їх.

Нагадаємо, на початку минулого сезону через конфлікт з Еріком тен Гагом Джейдона відсторонили від першої команди. Другу частину кампанії 24-річний вінгер провів у Боруссії Дортмунд.

У це літнє міжсезоння Санчо знайшов спільну мову з тренером і повернувся до тренувань у загальній групі. У новому сезоні Джейдон вийшов на 8 хвилин у Суперкубку Англії, а потім не потрапив у заявку на матч 1 туру АПЛ проти Фулгема.

Основна позиція Санчо — лівий вінгер, на якій також грає Михайло Мудрик. Нагадаємо, раніше Челсі підписав ще одного флангового нападника.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Челсі Джейдон Санчо

Джейдон Санчо

Челсі готує грандіозну пропозицію щодо Санчо
Не підійшов МЮ: зірка збірної Англії може перейти в ПСЖ
ПСЖ запропонував контракт гравцю Манчестер Юнайтед
Санчо відновив тренування з Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед має намір продати Санчо влітку

Останні новини