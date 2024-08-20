Мудрику приготуватись: Санчо може перейти в Челсі

В Манчестер Юнайтед вважають, що до кінця трансферного вікна Челсі може спробувати підписати Джейдона Санчо.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" оцінюють гравця у 40 мільйонів євро. Цікаво, що три роки тому вони придбали його у дортмундської Боруссії за вдвічі більшу суму. Також є й інші клуби, які можуть спробувати придбати Санчо впродовж наступних 10 днів, але The Athletic не називає їх.

Нагадаємо, на початку минулого сезону через конфлікт з Еріком тен Гагом Джейдона відсторонили від першої команди. Другу частину кампанії 24-річний вінгер провів у Боруссії Дортмунд.

У це літнє міжсезоння Санчо знайшов спільну мову з тренером і повернувся до тренувань у загальній групі. У новому сезоні Джейдон вийшов на 8 хвилин у Суперкубку Англії, а потім не потрапив у заявку на матч 1 туру АПЛ проти Фулгема.

Основна позиція Санчо — лівий вінгер, на якій також грає Михайло Мудрик. Нагадаємо, раніше Челсі підписав ще одного флангового нападника.