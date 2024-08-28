Челсі Мудрика лідирує у гонці за Осімхеном

Лондонський Челсі, за який грає українець Михайло Мудрик є лідером у гонці за форвардом Наполі Віктором Осімхеном.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "сині" зробили пряму пропозицію неаполітанцям щодо трансферу нападника. Зазначається, що перемовини між сторонами можуть розпочатися найближчим часом.

Успішність угоди досить велика, раніше повідомлялося, що новий головний тренер Наполі Антоніо Конте прагне отримати Ромелу Лукаку у свою команду. Клуби вже домовилися про перехід 31-річного бельгійця, наразі він проходить медогляд у розташуванні "пенсіонерів".

У минулому сезоні Віктор забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.

Зазначимо, що Осімхеном також цікавився французький ПСЖ та лондонський Арсенал, за який грає українець Олександр Зінченко.