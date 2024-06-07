Арсенал може підписати нападника Наполі, від якого відмовився Челсі
Арсенал зацікавлений у підписанні нігерійського нападника Наполі Віктора Осімхена в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Футболіст має намір залишити неаполітанський клуб у літнє трансферне вікно. Сума викупу Осімхена складає 130 млн євро.
Нагадаємо, що була інформація про інтерес Арсенала в трансфері вінгера Жирони Віктора Циганкова.
Раніше повідомлялося, що Челсі відмовився від трансферу нігерійця.
Віктор Осімхен у нинішньому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.