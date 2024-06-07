Арсенал може підписати нападника Наполі, від якого відмовився Челсі

Арсенал зацікавлений у підписанні нігерійського нападника Наполі Віктора Осімхена в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Футболіст має намір залишити неаполітанський клуб у літнє трансферне вікно. Сума викупу Осімхена складає 130 млн євро.

Нагадаємо, що була інформація про інтерес Арсенала в трансфері вінгера Жирони Віктора Циганкова.

#Arsenal are interested in #Napoli’s striker Victor #Oshimen, who is ready to leave during the summer #transfers window. He has a release clause of €130M. #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 6, 2024

Раніше повідомлялося, що Челсі відмовився від трансферу нігерійця.

Віктор Осімхен у нинішньому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.