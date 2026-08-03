Тоттенгем готує крупну суму на зіркового африканського форварда

Нападник Галатасарая та збірної Нігерії Віктор Осімхен може продовжити кар'єру в Тоттенгемі.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Тоттенгем уже розпочав переговори. В клубі впевнені, що узгодити умови особистого контракту з нігерійцем не буде проблемою. Галатасарай хоче отримати за свого гравця 65 мільйонів фунтів стерлінгів, Тоттенгем готовий запропонувати 50-55 мільйонів.

Осімхен виступає за турецький клуб з 2024 року. Сумарно за цей час 27-річний нігерієць провів 74 матчі за Галатасарай, відзначившись у них 59 голами та 16 асистами. Контракт форварда діє до літа 2029 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 75 мільйонів євро.

У квітні поточного року повідомлялося про інтерес до Осімхена з боку Арсенала.