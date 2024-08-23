Челсі та Наполі домовились щодо трансферу Лукаку
Ромелу Лукаку
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Бельгійський нападник Челсі Ромелу Лукаку перейде в італійський Наполі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що команди досягнули усної домовленості щодо трансферу і лондонський клуб отримає за цей перехід 30 мільйонів євро. Ще 15 мільйонів передбачені бонусами. Лукаку підпише з Наполі трирічний контракт.
Нагадаємо, що між футболістом та клубом вже була принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.