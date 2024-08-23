Челсі та Наполі домовились щодо трансферу Лукаку

Бельгійський нападник Челсі Ромелу Лукаку перейде в італійський Наполі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що команди досягнули усної домовленості щодо трансферу і лондонський клуб отримає за цей перехід 30 мільйонів євро. Ще 15 мільйонів передбачені бонусами. Лукаку підпише з Наполі трирічний контракт.

🚨🔵 Romelu Lukaku to Napoli, here we go! Verbal agreement in place between clubs.



Chelsea accept €30m fixed fee plus add-ons up to €15m for €45m potential package.



Permanent transfer brokered by Ali Barat for Epic Sports.



Lukaku will sign 3 year deal at Napoli until 2027. pic.twitter.com/Hc0pm21qZl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024

Нагадаємо, що між футболістом та клубом вже була принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.