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Галатасараю запропонували 130 млн євро за трансфер Осімхена

Олександр Булава — 14 серпня 2026, 13:38
Галатасараю запропонували 130 млн євро за трансфер Осімхена
Instagram Галатасарая

Саудівський Аль-Хіляль через посередника зробив усний запит щодо трансферу 27-річного нігерійського форварда Віктора Осімхена.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Саудити готові заплатити за нігерійця 130 млн євро. Втім, турецький клуб наразі не зацікавлений у цій пропозиції та не має наміру розпочинати переговори щодо трансферу форварда.

Осімхен виступає за турецький клуб з 2024 року. Сумарно за цей час нігерієць провів 74 матчі за Галатасарай, відзначившись у них 59 голами та 16 асистами. Контракт форварда діє до літа 2029 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 75 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялось про інтерес до нападника зі сторони Тоттенгема, який готовий запропонувати 50-55 мільйонів фунтів за перехід гравця. 

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