Осімхену зробили операцію після травми в матчі Ліги чемпіонів

Нападник Галатасарая та збірної Нігерії Віктор Осімхен успішно переніс операцію на лівому коліні.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

Хірургічне втручання відбулося у стамбульській лікарні Maslak Acıbadem. Операцію провів клубний лікар Єнер Інче. За офіційною інформацією, процедура пройшла успішно.

У клубі зазначили, що стан футболіста контролюватимуть за результатами щоденних медичних обстежень. Подальше лікування та реабілітація Осімхена проходитимуть під наглядом медичного штабу команди. Наразі точні терміни повернення нападника на футбольне поле не повідомляються.

Нагадаємо, нігерійський форвард зазнав ушкодження у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів проти Штутгарта. За результатами обстеження у гравця діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна та виявили сторонній елемент у суглобі.

У нинішньому сезоні Осімхен провів 11 матчів за стамбульський клуб у всіх турнірах, у яких відзначився 10 забитими м'ячами та трьома результативними передачами.