Челсі готовий віддати Мудрика в оренду після його повернення у футбол – ЗМІ

Лондонський Челсі почав прораховувати свої подальші дії щодо Михайла Мудрика після його потенційного повернення у футбол.

Про це повідомляє GiveMeSport.

"Сині" розраховують, що українець не відбуватиме увесь строк імовірного покарання, враховуючи те, що він вже рік відсторонений від футболу.

Боси лондонців планують віддати Мудрика в оренду у Страсбург, з яким у представника АПЛ партнерські відносити – керівництво клубу хоче, щоб вінгер відновив у Франції ігрову форму та набрався ігрової практики перед поверненням в основний склад.

Нагадаємо, Мудрик був відсторонений від ігор через виявлення мельдонію у його допінг-пробі, зданій ще у грудні минулого року. Попри це, результати повторного тесту досі не оприлюднені, хоча стандартний термін уже минув. Якщо ж проба "B" виявиться також позитивною, українцю загрожує до 4 років дискваліфікації.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

