У нього всі дані для Золотого м'яча: Коноплянка – про рівень Мудрика

Ексгравець збірної України Євген Коноплянка оцінив перспективи вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю Трендець.

"Його можна вважати феноменальним гравцем. У нього всі дані для Золотого м'яча є, але як ти їх використаєш, як ти будеш правильно підходити до цієї гри, до цієї тактики – це все змінюється. Ти ж не можеш грати все в одному темпі, тонусі і так далі.

У нього все є для того, щоб бути топовим гравцем. Але не треба забувати, що життя – така штука, що можуть бути травми, можна зірку зловити чи навпаки, лінь у тебе буде перемагати. Потрібно завжди бути в тонусі, просинатися й думати, що в тебе є ціль – і треба до неї йти. Якщо ти будеш прокидатися і не знати, що ти хочеш, в тебе немає плану ніякого – ти спіткнешся і чи травму отримаєш, чи…

Шкода, що він отримав дискваліфікацію. Сподіваюся, що це все з'ясується і він скоро гратиме, тому що не вистачає нашій збірній такого швидкого гравця, щоб міг щось створити дуже швидко", – сказав Коноплянка