Атлетико прагне підписати основного захисника Челсі

Лівий захисник лондонського Челсі та збірної Іспанії Марк Кукурелья опинився у сфері інтересів іспанського Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Marca.

Влітку в Атлетико планується суттєва перебудова лінії захисту. Команду покинуть Хосе Марія Хіменес і Клеман Ленгле. Клуб готовий інвестувати значні кошти в покупку Кукурельї, оскільки в розпорядженні Дієго Сімеоне залишиться лише один лівий захисник – Маттео Руджері.

Трансферна вартість Кукурельї наразі оцінюється в 50 мільйонів євро, контракт діє до літа 2028 року. У поточному сезоні на рахунку 27-річного іспанця 1 гол і 4 асисти в 49 матчах за Челсі в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Атлетико викупить орендованого у Ювентуса вінгера Ніко Гонсалеса.