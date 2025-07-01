Другий найстарший професійний клуб Англії наблизився до придбання захисника збірної України
Центрбек Плімута та збірної України Максим Таловєров може продовжити свою кар'єру у складі Сток Сіті.
Про це повідомляє журналіст Football Insider Піт О'Рурк.
За інформацією джерела, "гончарі" наблизилися до узгодження трансферу 25-річного українця, який майже напевно залишить Плімут цього літа. Transfermarkt оцінює футболіста в 3 мільйони євро.
Останні сім років Сток Сіті провів у Чемпіоншипі, другому за силою англійському дивізіоні. Минулий сезон команда під керівництвом Марка Робінса завершила на 18 місці. Востаннє клуб виступав в АПЛ у сезоні-2017/18.
Зазначимо, що Сток Сіті – другий найстарший професійний клуб Англії. Колектив був заснований у 1863 році. Він поступається тільки Ноттс Каунті, який був створений на один рік раніше.
Максим Таловєров приєднався до Плімута наприкінці січневого трансферного вікна цього року, перейшовши з австрійського ЛАСКа за 2 мільйони євро, що стало трансферним рекордом англійсього клубу.
У другій частині сезону-2024/25 захисник зіграв у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма жовтими картками.
Нагадаємо, що Таловєров розповів про інтерес до його персони з боку клубів Англії та Німеччини.
Раніше стало відомо, що Плімут призначив нового головного тренера, яким став колишній хавбек Манчестер Юнайтед та збірної Англії.