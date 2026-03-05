Збив російський бомбардувальник: фанати англійського клубу вигадали пісню про українського футболіста

Український захисник Максим Таловєров став героєм незвичайної та доволі гучної пісні від фанатів англійського клубу Сток Сіті.

Під час одного з матчів уболівальники вирішили підтримати 25-річного українця оригінальним способом. Перед грою Чемпіоншина між Сток Сіті та Ковентрі (1:2), яка відбулася 28 лютого, фани заспівали спеціально вигадану пісню про оборонця.

Текст вийшов доволі несподіваним. Фанати вирішили поєднати футбольні якості українця з темою війни проти Росії.

"У повітрі було сім російських бомбардувальників і Максі Таловєров збив один із них", – співали англійські вболівальники.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Таловєров провів 16 матчів у всіх турнірах, щоправда, поки що без результативних дій.

Сам Сток Сіті проводить досить нестабільний сезон у Чемпіоншипі. Після 35 зіграних турів команда набрала 47 очок і наразі посідає 14-те місце в турнірній таблиці.

Читайте також : Відео Фанати Торіно закидали базу клубу гноєм через провальні результати в Серії А

Раніше повідомлялося, що у Данії фанати відкрутили огорожу на секторі, щоб зручніше було дивиться матч.