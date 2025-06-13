Плімут Таловєрова призначив нового головного тренера

Англійський Плімут, за який виступає український захисник Максим Таловєров, призначив Тома Клеверлі на посаду нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на три роки, фінансові деталі не розголошуються. На цій посаді він замінив Мирона Мусліча.

35-річний тренер приєднується до команди напередодні майбутнього сезону Ліги 1 і приступить до роботи негайно, до того, як гравці повернуться на передсезонну підготовку наприкінці наступного тижня.

Минулий сезон ексфутболіст Манчестер Юнайтед працював у Вотфорді, який він залишив через те, що не вивів команду у плейоф боротьби за повернення в АПЛ.

Нагадаємо, що Плімут залишив Чемпіоншип та наступну кампанію проведе у Лізі 1.

Взимку до команди приєднався також захисник збірної України Максим Таловєров. З того часу Максим зіграв за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.