Є пропозиції з Англії та Німеччини, – центрбек збірної України збирається змінити клуб

Центрбек Плімута та збірної України Максим Таловєров зізнався, що вже має кілька варіантів продовження кар'єри.

Про це 24-річний українець розповів в інтерв'ю Tribuna.com.

Таловєров змінив клубну прописку цього січня, приєднавшись до Плімута з ЛАСКа за 2 мільйона євро.

Англійський клуб не зміг зберегти місце в Чемпіоншипі за підсумками сезону-2024/25, а тому Максим, скоріше за все, залишить команду. Захисник розповів, що вже отримав кілька пропозицій.

"Насправді є кілька пропозицій і з Англії, і з Німеччини, але наразі думаю тільки про збірну – на носі два матчі, які важливі як особисто для мене, так і для команди теж. Тому по всіх пропозиціях домовленість така, що почнемо обговорювати їх трохи пізніше, після збірної. Ось тому, на жаль, поки що нічим цікавим порадувати не можу", – сказав Таловєров.

З моменту свого переходу в Плімут Максим Таловєров взяв участь у 13 матчах, у яких відзначився двома голами, одним асистом та чотирма попередженнями.

Нагадаємо, що Таловєров опинився у заявці збірної України на матч проти Канади в межах товариського турніру Canadian Shield.