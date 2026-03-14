Сток Сіті впевнено здолав Вотфорд у 38 турі Чемпіоншипу: відома оцінка Таловєрова

Микола Літвінов — 14 березня 2026, 22:02
Сток Сіті на власному полі переграв Вотфорд у 38-му турі Чемпіоншипу, відправивши у ворота суперника три м'ячі.

Перемогу "гончарам" забезпечив Менхоф, який оформив дубль точними ударами на 28-й та 77-й хвилинах зустрічі. Наприкінці поєдинку Галлахер забив третій гол для Сток Сіті, після чого Іракунда встиг відповісти голом престижу за "шершней" у компенсований час.

Максим Таловєров провів на полі весь матч. За цей матч українець заробив жовту картку на 60-й хвилині та отримав підсумкову оцінку 6.9 від Sofascore, зробивши 11 винесень м'яча та вигравши 4 з 6 єдиноборств на полі.

Чемпіонат Англії – Чемпіоншип
38 тур, 14 березня

Сток Сіті – Вотфорд 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Манхоф, 2:0 – 77 Манхоф, 2:1 – 81 Іракунда, 3:1 – 85 Галлахер

Завдяки цьому результату команда українця набрала 51 очко та впритул наблизилися до Свонсі та Вотфорда у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Нагадаємо, що Таловєров перейшов до Сток Сіті з Плімута 5 липня 2025 року за 2 мільйони євро.

