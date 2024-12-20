Це ж весело: Постекоглу прокоментував помилки воротаря Тоттенгема у матчі з МЮ
Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу висловився про результативні помилки Фрейзера Форстера у матчі Кубку ліги проти Манчестер Юнайтед.
Слова спеціаліста наводить Talksport.
"Очевидно, що перша помилка дуже вплинула на Фрейза. Ми мали дещо поборотись, але змогли проявити характер та пройти у півфінал.
Мені все сподобалось. Невже вам не було весело? Невже ви хотіли побачити 1:0? Ми виходимо та перемагаємо не дивлячись не велику кількість травмованих. Якщо ми зможемо пережити цей етап – досягнемо колосального успіху", – вважає Постекоглу.
Зазначимо, що у півфіналі Кубку ліги "шпори" зустрінуться із Ліверпулем. Базовий день першого матчу – 8 січня 2025 року.
Нагадаємо, у матчі Тоттенгема із Манчестер Юнайтед чергову травму отримав гравець "манкуніанців".