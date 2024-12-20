Це ж весело: Постекоглу прокоментував помилки воротаря Тоттенгема у матчі з МЮ

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу висловився про результативні помилки Фрейзера Форстера у матчі Кубку ліги проти Манчестер Юнайтед.

Слова спеціаліста наводить Talksport.

"Очевидно, що перша помилка дуже вплинула на Фрейза. Ми мали дещо поборотись, але змогли проявити характер та пройти у півфінал.

Мені все сподобалось. Невже вам не було весело? Невже ви хотіли побачити 1:0? Ми виходимо та перемагаємо не дивлячись не велику кількість травмованих. Якщо ми зможемо пережити цей етап – досягнемо колосального успіху", – вважає Постекоглу.