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Без Дербі Північного Лондона: визначилися півфінальні пари Кубку ліги-2024/25

20 грудня 2024, 00:56
Без Дербі Північного Лондона: визначилися півфінальні пари Кубку ліги-2024/25
Кубок Ліги
EFL

Арсенал, Тоттенгем, Ліверпуль та Ньюкасл дізналися, хто з ким зіграє у межах півфіналу Кубку ліги-2024/25.

За підсумками жеребкування дві лондонські команди не опинилися в одній парі, вони отримали собі "сорок" та мерсисайдців

Півфінали Кубку ліги-2024/25

  • Арсенал – Ньюкасл
  • Тоттенгем – Ліверпуль

Базовим днем для першого півфінального поєдинку буде 8 січня. Матчі-відповіді заплановані на 5 лютого.

Нагадаємо, що Тоттенгем став останнім півфіналістом турніру, здолавши Манчестер Юнайтед у грі, де було забито сім голів.

Арсенал (Лондон) Англія, Кубок Ліги Ліверпуль Ньюкасл Юнайтед Тоттенгем

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