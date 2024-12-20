Без Дербі Північного Лондона: визначилися півфінальні пари Кубку ліги-2024/25

Арсенал, Тоттенгем, Ліверпуль та Ньюкасл дізналися, хто з ким зіграє у межах півфіналу Кубку ліги-2024/25.

За підсумками жеребкування дві лондонські команди не опинилися в одній парі, вони отримали собі "сорок" та мерсисайдців

Півфінали Кубку ліги-2024/25

Арсенал – Ньюкасл

Тоттенгем – Ліверпуль

The EFL Cup semi-finals are confirmed ⬇️



🔴 Arsenal v Newcastle 🔲

⚪️ Spurs v Liverpool 🛑 pic.twitter.com/2jRfZpIVPG — Premier League (@premierleague) December 19, 2024

Базовим днем для першого півфінального поєдинку буде 8 січня. Матчі-відповіді заплановані на 5 лютого.

Нагадаємо, що Тоттенгем став останнім півфіналістом турніру, здолавши Манчестер Юнайтед у грі, де було забито сім голів.