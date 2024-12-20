Без Дербі Північного Лондона: визначилися півфінальні пари Кубку ліги-2024/25
20 грудня 2024, 00:56
Кубок Ліги
EFL
Арсенал, Тоттенгем, Ліверпуль та Ньюкасл дізналися, хто з ким зіграє у межах півфіналу Кубку ліги-2024/25.
За підсумками жеребкування дві лондонські команди не опинилися в одній парі, вони отримали собі "сорок" та мерсисайдців
Півфінали Кубку ліги-2024/25
- Арсенал – Ньюкасл
- Тоттенгем – Ліверпуль
Базовим днем для першого півфінального поєдинку буде 8 січня. Матчі-відповіді заплановані на 5 лютого.
Нагадаємо, що Тоттенгем став останнім півфіналістом турніру, здолавши Манчестер Юнайтед у грі, де було забито сім голів.