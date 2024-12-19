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Помилки воротарів: Тоттенхем у матчі із сімома голами вибив МЮ з Кубка ліги

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 23:57
Помилки воротарів: Тоттенхем у матчі із сімома голами вибив МЮ з Кубка ліги
https://x.com/SpursOfficial/status/1869853410977304625

Сьогодні, 19 грудня, у Лондоні відбувся матч 1/4 фіналу Кубку ліги між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед.

Гра завершилася з рахунком 4:3 на користь господарів.

Для колективу Анже Постекоглу все починалося чудово. Перший тайм вони виграли завдяки точному удару від Соланке, а за перші 9 хвилин другого тайму Кулушевскі та той таки Соланке довели рахунок до непристойного.

"Червоні дияволи" здаватися не збиралися. На допомогу прийшов голкіпер "шпор" Фрейзер Форстер. Його невпевнена гра допомогла Зіркзе та Діалло відновити інтригу.

На 88-й хвилині Сон прямим ударом із кутового здавалося поставив крапку, але Еванс в компенсований час відквитав гол. Проте, часу на більше в МЮ не було.

Кубок ліги – 1/4 фіналу
19 грудня

Тоттенгем – Манчестер Юнайтед 4:3 (1:0)

Голи: 1:0 – Соланке (15), 2:0 – Кулушевскі (46), 3:0 – Соланке (54), 3:1 – Зіркзе (63), 3:2 – Діалло (70), 4:2 – Сон (88), 4:3 – Еванс (90+3)

Нагадаємо, вчора Арсенал зумів здолати Кристал Пелес, а Ліверпуль вибив Саутгемптон.

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