Я за мир та переговори: CAS опублікував заяву Тимощука
Спортивний арбітражний суд (CAS) оприлюднив заяву Анатолія Тимощука, яку зрадник зробив під час судового засідання стосовно санкцій з боку УАФ.
Відповідний документ з'явився на офіційному сайті організації.
"Я рішуче виступаю за мир на моїй Батьківщині і єдине про що думаю – щоб сторони якомога швидше сіли за стіл переговорів.
Якщо на думку КДК рішення про позбавлення мене нагород повпливає на мир в Україні – я добровільно можу від усього відмовитись. Як людина та професіонал, для якого репутація – не порожній звук.
Втім, я ніколи не дозволю використовувати себе у політичних маніпуляціях.
Можливо, таке рішення КДК – спроба знайти інформаційний привід для ЗМІ.
Як ще можна пояснити таку кількість публікацій щодо мене за такий короткий проміжок часу?", – заявив Тимощук.
Нагадаємо, раніше CAS задовільнив позов колишнього футболіста проти УАФ щодо позбавлення усіх нагород та регалій.
Після цього президент України Зеленський особисто підписав відповідний указ стосовно Тимощука та інших зрадників країни.
Зазначимо, що Тимощук працює асистентом головного тренера в тренерському штабі Зеніта з 2017 року.
Раніше ексфутболіст збірної України віддав свою футболку на аукціон на підтримку Курщини.