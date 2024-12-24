Я за мир та переговори: CAS опублікував заяву Тимощука

Спортивний арбітражний суд (CAS) оприлюднив заяву Анатолія Тимощука, яку зрадник зробив під час судового засідання стосовно санкцій з боку УАФ.

Відповідний документ з'явився на офіційному сайті організації.

"Я рішуче виступаю за мир на моїй Батьківщині і єдине про що думаю – щоб сторони якомога швидше сіли за стіл переговорів.

Якщо на думку КДК рішення про позбавлення мене нагород повпливає на мир в Україні – я добровільно можу від усього відмовитись. Як людина та професіонал, для якого репутація – не порожній звук.

Втім, я ніколи не дозволю використовувати себе у політичних маніпуляціях.

Можливо, таке рішення КДК – спроба знайти інформаційний привід для ЗМІ.

Як ще можна пояснити таку кількість публікацій щодо мене за такий короткий проміжок часу?", – заявив Тимощук.