Бєсєдін вперше потрапив у стартовий склад Лішені на матч чемпіонату Чехії

Український нападник Лішені Артем Бєсєдін вперше вийде у стартовому складі свого нового клубу.

Гравець із перших хвилин розпочне поєдинок 18 туру другого дивізіону чемпіонату Чехії проти Влашима. До цього гравець вже зіграв 26 хвилин попереднього матчу Лішені проти Славії В.

Зустріч розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, Бєсєдін підписав контракт з Лішень 18 січня. Строки підписаного контракту не розголошуються. Команда посідає 10 місце в чемпіонаті та набрала 20 очок. До місця, що дасть шанс підвищитися в класі – 14 балів.

З 1 січня форвард отримав статус вільного агента. Казахський Ордабаси не став продовжувати контракт з екснападником Динамо та збірної України.

Раніше повідомлялося про інтерес до Бєсєдіна з боку кількох румунських клубів. А тренер одного з них навіть підтвердив переговори з українцем.